Эксперт: индекс Украинской биржи должен протестировать уровень сопротивления 1200 пунктов

Наиболее вероятный сценарий для нынешней недели содержит тестирование сопротивления индексом Украинской биржи на уровне 1200 пунктов.

Такой прогноз высказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он отметил, что после резкого роста индекса UX в начале месяца украинский рынок провел прошедшую неделю в консолидации.

«Теперь, когда рынок имеет устоявшееся представление об уровнях поддержки/сопротивления, можно ожидать проверку торгового диапазона на прочность. Если же игроки попытаются, но не смогут преодолеть уровень, тогда нас ожидает тестирование поддержки уже в ближайшем будущем», - прогнозирует аналитик.

Таким образом, полагает П.Ильяшенко, технические факторы на этой неделе будут оказывать более сильное влияние на динамику индексов, чем новостной фон.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 13 июля, повысился на 1,99% – до 1130,01 пункта. Общий объем торгов составил 46,8 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,23% – до 396,86 пункта. Общий объем торгов составил 36,7 млн грн.