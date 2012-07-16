KDM Shipping решила провести IPO на Варшавской фондовой бирже

Варшава. Специализирующая на перевозках водным транспортом компания KDM Shipping (Киев) решила провести первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже и планирует опубликовать проспект эмиссии в ближайшие дни.

Об этом УНИАН сообщила компания в понедельник.

Лид-менеджером выпуска назначено польское отделение KBC Securities, вместе с которым бумаги украинской компании будут продавать инвестиционный банк Jaspen Capital Partners, а также Baker & McKenzie и Dr. K. Chrysostomides & Co LLC (юридические консультанты).

Аудитором компании выступает KPMG.

Как сообщал УНИАН, в начале июня собственники KMD Shiping Константин Молодковец и Денис Молодковец, контролирующие около 90% акций компании, объявили о возможной продажи доли в компании на Варшавской бирже для привлечения средств на ее развитие.

Компания, в частности, хотела увеличить свой флот грузовых судов вдвое до около 16 кораблей способные перевозить до около 50 тыс. тонн грузов.

Представители компании не озвучили размер пакета, который могут продать или объем средств, которые хотят привлечь, заметив, что рассматривают несколько вариантов привлечения капитала.

Справка УНИАН. Владеющая флотом из 16 судов и Херсонским судостроительным заводом имени Куйбышева KDM Ship¬ping специализируется на речных пассажирских перевозках, а также грузовых, в том числе, в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Каждый из 8 сухогрузов компании, используемых для перевозки цемента, дерева, удобрений и зерна, способен перевозить от 2,9 до 3,4 тыс. тонн; 8 пассажирских судов могут перевозить от 90 до 450 человек.

В прошлом году KDM Ship¬ping увеличила чистую прибыль до 14,2 млн долларов с 5,08 млн долларов годом ранее при росте выручки более, чем в 2 раза — до 29,2 млн долларов.