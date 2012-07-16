Индекс Украинской биржи повысился на 2,01%, индекс ПФТС - на 0,99%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 16 июля, повысился на 2,01% – до 1152,72 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 113,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 63 млн грн, на срочном рынке – 50,8 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (повысились на 4,43%), "Центрэнерго" (на 3,47%), "Азовстали" (на 3,51%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 16 июля повысился на 0,99% – до 400,79 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 163 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 160,8 млн грн, на облигации предприятий - 1,8 млн грн.