Индекс Украинской биржи вырос благодаря спросу на энергофишки и «Азовсталь» - эксперты

Индекс Украинской биржи в понедельник, 16 июля, продемонстрировал сильный рост благодаря повышенному спросу на энергофишки и «Азовсталь», которые подорожали в пределах 3%-4%.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Кроме того, по словам аналитиков, вне индексной корзины Украинской биржи в понедельник значительно выросли Ясиновский КХЗ (+4,8%) и Kрюковский ВСЗ (+ 5,8%). Среди сегодняшних новостей следует упомянуть планируемое падение производства на Aвдеевский КХЗ (+2,1%) в июле на 20%. При этом в августе ситуация на предприятии должна улучшиться. Среди акций, торгуемых за рубежом, МХП опубликовал операционные результаты за второй квартал 2012 года, которые оказались слегка лучше прогнозов.

Как отмечают аналитики, МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 0,1 пункта в 2012 году до 3,6%. Более существенно был снижен прогноз роста на 2013 год до 3,9% (-0,2 пункта). Среди причин такого понижения МВФ упоминает продолжающийся долговой кризиса в еврозоне, что негативно сказывается на темпах роста других развивающихся экономик - Индии и Китая.

По информации аналитиков, слабые розничные продажи в июне в США демонстрируют снижение третий месяц подряд. Ведущие фондовые индексы закрылись в понедельник разнонаправленной динамикой: Stoxx 600 вырос на 0,2%, S&P 500 снизилися на 0,2%. Сегодня состоится выступление главы ФРС перед банковским комитетом сената.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 16 июля, повысился на 2,01% – до 1152,72 пункта. Общий объем торгов составил 113,8 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов 16 июля повысился на 0,99% – до 400,79 пункта. Общий объем торгов составил 163 млн грн.