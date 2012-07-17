Эксперт: украинский рынок в понедельник оказался сильнее своих зарубежных коллег

Украинский рынок в понедельник, 16 июля, оказался сильнее своих зарубежных коллег.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Правда, уточнил он, «умеренно негативная динамика европейских и американских индексов – это скорее следствие фиксирования прибыли, чем перечеркивание зародившегося в минувшую пятницу оптимизма. Сегодня, же, когда мы видим рост аппетита к риску на внешних рынках, мы вправе ожидать рост и от индекса Украинской биржи».

По мнению аналитика, взвешивая шансы такого сценария, следует обратить внимание не на положительные факторы (экономические стимулы в Азии), а, напротив, на возможные разочарования. Главными претендентами на звание «рисковое событие дня» сегодня являются выступление главы ФРС США Бена Бернанке, а также публикации финансовых результатов Goldman Sachs, Johnson & Johnson и Coca-Cola.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 16 июля, повысился на 2,01% – до 1152,72 пункта. Общий объем торгов составил 113,8 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,99% – до 400,79 пункта. Общий объем торгов составил 163 млн грн.