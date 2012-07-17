Украинский фондовый рынок снова попытался выйти за пределы локального максимума - эксперты

Украинский фондовый рынок в понедельник, 16 июля, сделал третью попытку за этот месяц выйти за пределы своего локального максимума. Так прокомментировали УНИАН итоги вчерашних торгов в инвестиционной компании Dragon Capital.

"В июле это уже третья попытка рынка выйти за пределы своего локального максимума, но каждый раз индекс возвращался в установленный диапазон, по-видимому, из-за технических продаж трейдерами от уровней сопротивления", - сообщили в инвесткомпании.

Как отметили в Dragon Capital, в понедельник индекс Украинской биржи продолжил восходящее движение в рамках сужающегося ценового канала, где пик движения вверх был ограничен отметкой в 1160 пунктов. "Рост дался без особого труда, но объемы сделок по-прежнему остаются небольшими", - говорится в сообщении.

По информации компании, несмотря на хорошее начало сегодняшнего торгового дня на мировых рынках, "локальный рынок, похоже, не имеет в основе своего роста крупных покупателей".

Напомним, индекс UX закрылся 16 июля на отметке 1152,72 пункта c ростом на 2,01%. По состоянию на 11:36 сегодня, 17 июля, индекс UX вырос на 1,02% - до 1164,52 пункта.