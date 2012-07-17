Эксперты прогнозируют умеренный спрос на валютные ОВГЗ на сегодняшнем аукционе

Эксперты ожидают умеренный спрос на валютные облигации внутреннего государственного займа на сегодняшнем аукционе. При этом, по их мнению, спрос на гривневые госбумаги, по крайней мере рыночный, будет отсутствовать.

«Очередной взлет ставок на межбанковском рынке не позволяет рассчитывать на рыночные покупки по стандартным облигациям» - отметил в комментарии УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

С ним согласен и аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович: «Уровень ликвидности в банковской системе невысок, а стоимость средств на денежно-кредитном рынке очень высокая. Поэтому, рыночного спроса на гривневые облигации мы, скорее всего, сегодня не увидим. На обычные ОВГЗ возможен только «дружественный» спрос с уровнем доходности около 14%».

Т.Котович считает, что доходность долларовых ОВГЗ, скорее всего, останется на прежнем уровне — 9,3%.

«Рыночные заявки могут быть на валютные и индексированные ОВГЗ, с привычным уже уровнем доходности около 9,3%», - говорит эксперт.

По мнению С.Фурсы, спрос на долларовые облигации будет сдерживаться длинным сроком обращения облигаций.

«Покупки индексированных бумаг могут состояться, так как в этом месяце Минфин не часто выводит их на первичный рынок, но предсказать данный спрос невозможно», - отмечает С.Фурса.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» уверены, что несмотря на отсутствие спроса на гривневые ОВГЗ, сегодняшний аукцион вряд ли завершится нулевым результатом.

«Несмотря на низкий спрос на гривневые облигации или на его полное отсутствие, сценарий нулевого результата на аукционе, на наш взгляд, представляется маловероятным. Инвесторов очевидно заинтересуют вложения в 3-летние облигации, номинированные в долл. США, которые в последнее время демонстрируют существенные объемы продаж», - говорят аналитики.

Напомним, что на сегодняшнем аукционе по продаже ОВГЗ Минфин планирует предложить инвесторам три серии гривневых облигаций со сроком обращения 2, 5 и 7 лет, трехлетние индексированные облигации и трехлетние долларовые госбумаги.

На аукционе по продаже ОВГЗ во вторник, 10 июля, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет 19,98 млн долл. в результате продажи валютных ОВГЗ, размещение которых изначально не планировалось.

Минфин в июле планировал провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планировалось провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин планировал предложить гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ. Позже Минфин сообщил, что на аукционе 17 июля также будут предложены трехлетние индексированные облигации.

Справка УНИАН. В результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.