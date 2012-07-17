Индекс Украинской биржи снизился на 1,13%, индекс ПФТС повысился на 0,65%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 17 июля, снизился на 1,13% – до 1139,64 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 72 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,8 млн грн, на срочном рынке – 44,5 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрнафты" (снизились на 3,70%), "Мотор Сичи" (на 2,55%), "Азовстали" (на 1,83%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 17 июля повысился на 0,65% – до 403,38 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 266,7 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 264,5 млн грн, на облигации предприятий - 1 млн грн, на акции - 1 млн грн.