Акции Facebook за день рухнули на 8% - до минимума с момента выхода компании на IPO

Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook за день рухнули на 8%, скатившись практически до самой низкой цены с момента выхода компании на IPO, передает Bloomberg.

Резкое падение акций вызвано опасениями инвесторов относительно квартальной выручки компании и падения продаж, о которых соцсеть готовится объявить на следующей неделе.

На торгах в Нью-Йорке стоимость акций упала на 8,1%, до $28,25. По сравнению с установленной перед выходом на IPO ценой на уровне $38 в мае ценные бумаги компании потеряли 26%.

По оценкам аналитиков Bloomberg, компания сообщит о снижении продаж за последние четыре недели на 3,9% – до $1,16 млрд.

Facebook провела IPO 18 мая. Торги были начаты с задержкой на полчаса из-за технического сбоя на NASDAQ. В результате были неправильно обработаны заявки на 30 млн акций соцсети.

Стоимость одной акции Facebook в рамках IPO была определена на уровне $38. Уже во второй день торгов акции рухнули на 10%. Всего за месяц капитализация Facebook сократилась на 25%.

После того как акции соцсети упали ниже $29 за штуку, основатель и совладелец Facebook Марк Цукерберг выбыл из списка 40 богатейших людей в мире, пишет «Газета.Ru».