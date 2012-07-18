Украинская KDM Shipping планирует привлечь на Варшавской бирже около 36 млн долл.

Варшава. Компания KDM Shipping (Киев), специализирующая на перевозках водным транспортом, намерена продать на Варшавской фондовой бирже до 35% своих акций за примерно 36 млн долл., которые направит на реализацию инвестиционной программы до 2015 года.

Об этом сказано в опубликованном в среду проспекте эмиссии, которым располагает УНИАН.

Компания предлагает инвесторам купить 3,5 млн нововыпущенных обычных акций, максимальная цена на которую определена на уровне 36 злотых за штуку (1 долл. = 3,4 злот.).

Книга заявок для институциональных и частных инвесторов будет открыта 19-24 июля, а 25 июля будет объявлена окончательная цена размещения и ее объемы.

Распределение акций запланировано в районе 27 июля, а первые торги на Варшавской бирже - 9 августа.

Компания в рамках инвестиционной программы, рассчитанной на 2012-2014 годы, намерена удвоить мощности своего грузового флота и утроить мощности принадлежащего ей судостроительного завода в Херсоне, на которые планируется потратить 26 и 7 млн долларов соответственно.

KDM Shipping рассчитывает привлечь чистыми - после оплаты услуг по размещению - около 33,5 млн долларов, заметив, что окончательные объемы также будут зависеть от курса польского злотого к доллару.

Как сообщал УНИАН, в начале июня собственники KMD Shiping Константин и Денис Молодковец, контролирующие 90% акций компании, объявили о возможном IPO на Варшавской бирже для привлечения средств на ее развитие.

Компания, в частности, хочет увеличить свой флот грузовых судов, обеспечивший ей в прошлом году почти 80% всех доходов, вдвое - до 16 кораблей, способных перевозить до 50 тыс. тонн грузов.

Справка УНИАН. KDM Shipping, кроме 8 сухогрузов позволяющих перевозить от 2,9 до 3,4 тыс. тонн каждый, владеет 8 пассажирскими судами, которые компания использует для круизных поездок по Днепру, а также Херсонским судостроительным заводом имени Куйбышева.

В прошлом году компания увеличила чистую прибыль до 14,2 млн долларов с 5,08 млн долларов годом ранее при росте выручки более чем в 2 раза до 29,2 млн долларов.

78,5% акций компании владеет генеральный директор Константин Молодковец, 11,5% - финансовый директор Денис Молодковец, еще 10% находятся у других частных акционеров.