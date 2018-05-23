Электричество отдали Ахметову, газ отдадут Фирташу

Дмитрий Фирташ

В начале года мы наблюдали за тем, как наиболее лакомые «электрические» активы Украины уплывали в руки миллиардера Рината Ахметова. Теперь в нашей стране существует «электрическое царство» с центром управления «Систем Кэпитал Менеджмент».

Скоро мы станем свидетелями создания газовой империи еще одного миллиардера Дмитрия Фирташа – в Украине стартовала приватизация обл- и горгазов…

Условно под одного

Новая эра «газовой» приватизации началась 11 июля, когда Фонд госимущества объявил конкурс по продаже 25% акций «Николаевгаза». Начальная стоимость пакета составляет 18,4 млн грн, а уже 1 августа состоится конкурс, который назовет победителя.

Дополнительные условия конкурса наталкивают на мысль о возможном будущем «хозяине» газовых активов. Ими, в частности, предусматривается, что к участию в конкурсе может быть допущена компания, которая на протяжении последних трех лет осуществляет деятельность по распределению природного газа, газа (метана) угольных месторождений или владеет на протяжении последних трех лет 20% и более в уставном капитале компаний, осуществляющий подобную деятельность.

Так вот, главным претендентом на покупку можно вполне логично считать компанию Group DF Дмитрия Фирташа, он же - глава совета Федерации работодателей Украины, которая напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений, конкретно сидящих на «газовой игле», - компанию «Северодонецкое объединение «Азот», концерн «Стирол» и «Азот» (Черкассы). То есть, смысл в покупке есть. К тому же в целом активы Фирташа наблюдаются в 21 облгазе, то есть, имеет в своих руках массивный «пучок» газораспределительных сетей, поставляющих газ конечным потребителям.

И контакты на закупку и поставку газа у компании присутствуют. Так, Group DF принадлежит 90% акций Ostchem Holding, который в начале года сообщил, что намерен в 2012-ом поставить 8 млрд кубометров газа для нужд украинских химических предприятий. Закупаться он будет у «Газпрома». Интересна цена договоренностей…

Да и сам бизнесмен не отказывается от участия в приватизации. «Мы будем участвовать (в приватизации – ред.). Конкурентов мы знаем», - сказал Фирташ еще до старта проекта газовых продаж. «Еще нет понимания до конца, как Фонд госимущества будет разбивать пакеты, при каких условиях и как они будут их продавать. У нас нет еще полной информации. Но участвовать будем, если это будет (приватизация), – это точно», - сказал тогда бизнесмен.

Что привнесет рынку раскрутка такой ситуации, не означает ли она прямую монополию? Как отмечает старший аналитик компании «Драгон Капитал» Денис Саква, «облгазы и горгазы изначально являются естественными монополиями, поэтому говорить о дополнительной монополизации рынка не приходится. Основное внимание тут должно уделяться эффективному антимонопольному надзору со стороны АМКУ и прозрачной методике установления тарифов для пользователей (это задача НКРЕ). Кроме того, законодательство должно, с одной стороны, обеспечить беспрепятственный доступ к сетям облгазов для независимых поставщиков, а с другой стороны - АМКУ должен контролировать наличие злоупотреблений со стороны облгазов, когда они отказывают потребителям в поставке газа и принуждают к закупке газа у независимых поставщиков по более высокой цене».

В общем, монополия сама по себе еще совершенно не означает "плохо", ведь многие сферы деятельности в стране уже давно явно или скрыто монополизированы различными олигархическими группами. "Плохо" от монополизации происходит тогда, когда монополист начинает злоупотреблять своим положением на рынке. Собственно для того, чтоб не было подобного искушения, существует такое ведомство, как Антимонопольный комитет. А пока монополист действует строго в рамках - и претензии к нынешнему, либо к потенциальному монополисту выставлять как-то нелогично.

Между тем, председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко не исключает, что среди потенциальных покупателей планируемых к приватизации облгазов могут быть российские инвесторы, в первую очередь, "Газпром", а также "другой российский бизнес, который уже понимает, как можно вести бизнес в украинских облгазах".

"То, что касается европейских компаний, то, возможно, есть такой интерес, но нам об этом ничего не известно, к нам никто не обращался", - сказал Рябченко.

Вряд ли, столь мелкие активы, выставляемые на торги, могут заинтересовать западных инвесторов. И «Газпром», который фигурирует в списке возможных покупателей, преследует только «мажоритарные» цели. Свидетельством этому является тот факт, что в проекте Договора между Россией и Украиной о расширении сотрудничества в газовой сфере (вариант на февраль 2012 года) РФ предлагала создать совместное предприятие для закупки и поставки газа в Украину. Одно из условий - передача этому СП долей в обл- о горгазах. Тогда украинская сторона отвергла инициативы россиян.

И еще один момент – озвученная начальная цена пакета «Николаевгаза» значительно "ниже справедливой", как утверждают эксперты. Рябченко объясняет это следующим образом: "Облгазы не имеют котировки на фондовом рынке. И поэтому элемент прозрачности, который является абсолютно необходимым для функционирования АО, на облгазах отсутствует. Поэтому мы заходим в ситуацию, когда должны оценивать исключительно по результатам хозяйственной деятельности, по балансам, которые мы получим".

Саква считает, что «в принципе, стартовая цена на аукционе может не соответствовать справедливой стоимости компании, иначе теряется смысл торговли. С другой стороны, первоначальная стоимость 25% доли в «Николавгазе» в разы ниже, чем справедливая. Первоначальная стоимость для пакета акций компании была установлена на уровне, который подразумевает оценку компании по показателю P/E 2011 года ниже единицы, что очень мало даже для Украины. В ходе недавней приватизации в энергетике дешевле всех по показателю P/E были проданы акции «Черновцыоблэнерго», для которых это значение составляло 5.3, или почти в шесть раз больше, чем для «Николаевгаза». Устанавливать такую стартовую стоимость имело бы смысл, если бы ожидалась серьезная конкуренция. Если ее не будет, то существует высокая вероятность, что пакет купят по стоимости, близкой к первоначальной».

То есть, опять таки можно предположить акцент на одного покупателя. Стоит напомнить, что «электрические» активы были проданы Ахметову по тому же принципу - и в итоге разница между начальной стоимостью и покупкой активов составляла всего лишь 100 тыс. грн. В общем продажи под соусом оперативно найти эффективного собственника и при этом не слишком сильно "разорить" покупателя, в стране обкатаны уже не на одном объекте.

Отмашка от гаранта

О том, что Украина рассматривает возможность приватизации и концессии газораспределительных сетей, стало известно из Национального плана действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 годы, который утвердил Президент Виктор Янукович (указ №187 от 12 марта т.г.). В частности, Президент поручил Кабмину, Минэнерго и Фонду госимущества урегулировать вопрос использования газораспределительных сетей путем их приватизации или предоставлениях в концессию на срок более 10 лет.

В настоящее время подавляющая часть газораспределительных сетей, общая протяженность которых составляет более 300 тыс. км, находится в собственности государства и передана в пользование региональным компаниям по газоснабжению и газификации (обл- и горгазы).

«Обработав» поручение гаранта, ответственные за это дело лица определили, что всего за июль-сентябрь будут выставлены на продажу госпакеты 42 гор- и облгазов. Правда, изначально планировалось только с мая по июль продать госпакеты акций 48 областных и районных газораспределительных и газоснабжающих компаний. Видимо, подготовка документов затянулась – к 15 мая «Нафтогаз Украины» разместил на счете в ценных бумагах Фонда госимущества у хранителя «Укрэксимбанка» всего 40 пакетов акций облгазов из 48.

Планируется, что будут проведены приватизационные конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукционов. Там, где «Нафтогазу» принадлежит менее 25% акций, пакеты будут реализовываться целиком. По словам главы ФГИ Александра Рябченко, мелкие пакеты будут реализовываться на фондовых площадках, крупные – на приватизационных торгах.

Ранее, во времена премьер-министра Юлии Тимошенко неоднократно заявлялось, что существующую систему распределения природного газа через облгазы необходимо реформировать. И это действительно так. Сдавая в аренду частному бизнесу газораспределительные сети, «Нафтогаз» остается в долгах как в шелках. А те, кто на них сидит – с завидной прибылью. Не парадокс ли? Предлагалось отстранить облгазы от реализации, создать новую структуру, которая бы заключила договоры с НАК на аренду распределительных газопроводов и опять таки реализацию газа, а также создать единый расчетный счет. При этом схемы движения средств и топлива, которые считаются едва ли не самыми «серыми» в Украине, выходили бы на новый уровень прозрачности.

Но реформа не состоялась, новая власть от нее отказалась, занявшись несколько иным делом – приватизацией. А она в свою очередь укрепит империю Фирташа в газовой сфере, как и империю Ахметова в «электрической». Действительно, иностранные инвесторы, с учетом внутренней «темной» политики власти, налоговых «трений», а также ситуации на мировом рынке, не станут вкладывать средства в украинские предприятия. Выходит, помочь государству справиться с грузом под названием «модернизация экономики» могут только родные олигархи. Вот только не получилось бы, что купить – купят, а «модернизировать» станут на свой вкус…

Нана Черная (УНИАН)

P.S. Сейчас Кабинет министров занялся ускоренной приватизацией Государственной холдинговой компания «Титан Украины». Для этого Фонду госимущества уже переданы 100% акций входящих в нее ГАК «Титан», ЧАО «Крымский титан» и ПАО «Сумыхимпром».

Главное, что Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50% - 1 акция ЗАО «Крымский Титан». А Фирташ заявлял, что только скорейшее создание вертикально-интегрированного холдинга в этой сфере позволит Украине сохранить свои позиции на мировом рынке титана.