KDM Shipping намерена до конца 2014 года инвестировать в развитие почти 90 млн долл.

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping планирует направить на реализацию инвестиционной программы своего развития в ближайшие три года 87 млн долларов, более 90% из которых будет вложено в увеличение мощностей ее грузового флота - почти втрое, до 73 тыс. тонн.

Об этом сказано в презентации компании, которой располагает УНИАН.

KDM Shipping намерена профинансировать инвестиции за счет привлеченного капитала от размещения акций на Варшавской фондовой бирже, кредита китайского банка China Exim Bank и собственных средств.

Компания планирует купить 10 грузовых кораблей, способных перевозить около 48 тыс. тонн, в том числе шесть бывших в употреблении и четыре новых, которые построит по ее заказу один из заводов в Китае, которые обойдутся в 26 и 54 млн долларов, соответственно.

Финансовый директор KDM Shipping Денис Молодковец сказал на пресс-конференции в Варшаве в среду, 18 июля, что компания уже договорилась о кредите на постройку судов, который будет предоставлен на 12-15 лет под 6% годовых, заметив, что они будут построены за 20-22 месяца.

"Строительство первого из них (каждый сможет перевозить 6 тыс. тонн грузов) начнется еще до конца текущего года", - сказал он.

Д.Молодковец заметил, что компания может купить б/у суда в течении 2-3 месяцев после проведения IPO.

Согласно презентации, KDM Shipping будет предоставлять предпочтение покупке 10-15 летних судов, зарегистрированных в Российской Федерации, являющейся одним из рынков, на котором работает фирма.

"Можем купить оптом или по одному, в зависимости от того, какое предложение будет более выгодным, но мы не планирует слияния и поглощения других компаний, владеющих таким флотом", - сказал генеральный директор и крупнейший акционер KDM Shipping Константин Молодковец.

Он также назвал ключевыми заданиями реконструкции завода, на которую планируется потратить 7 млн долларов, увеличение его, как ремонтных, так и судостроительных возможностей.

К.Молодковец добавил корреспонденту УНИАН, что компания, согласно условиям "китайского" кредита, не может построить новые суда на своем заводе, а обязана их заказать китайской судоверфи.

Д.Молодковец заметил, что одним из условий этого кредита является финансирование около 10% контракта за счет собственных средств компании.

Он также добавил, что долг компании, получившей в прошлом году 14 млн долларов чистой прибыли при почти 30 млн долларов доходов, составляет 4 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, KDM Shipping объявил в среду, 18 июля, о намерении привлечь в ходе первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже около 36 млн долларов за не более чем 35% своих акций новой эмиссии.

В случае размещения по максимальной цене, определенной в 36 польских злотых (1 USD = 3,4 PLN) за штуку, компания может получить 33,5 млн долларов "чистыми" - после вычета расходов на размещение.

Справка УНИАН. Созданный в 2001 году KDM Shipping, кроме 8 сухогрузов, позволяющих перевозить 25,2 тыс. тонн, владеет 8 пассажирскими судами, которые компания использует для круизных поездок по Днепру, а также Херсонским судостроительным заводом имени Куйбышева.

78,5% акций компании владеет Константин Молодковец, 11,5% - Денис Молодковец, а еще 10% принадлежит другим частным акционерам.

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