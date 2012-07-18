Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 18 июля, снизился на 2,05% – до 1116,23 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 99,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,6 млн грн, на срочном рынке – 68 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (снизились на 3,51%), "Центрэнерго" (на 3,15%), "Азовстали" (на 2,99%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 18 июля снизился на 0,64% – до 400,80 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 495,9 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 492 млн грн, на акции – 3,5 млн грн.