Индекс Украинской биржи проигнорировал позитивные сигналы с мировых площадок - эксперт

Индекс Украинской биржи провел весь сегодняшний день на отрицательной территории, игнорируя позитивные сигналы с мировых площадок.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, «все попытки покупателей поднять рынок и вывести сводный биржевой индикатор в плюс оказались тщетными». Главной движущей силой снижения на Украинской бирже в среду, 18 июля, стали акции «Центрэнерго» (-3,15%) и «Азовстали» (-2,99%). Существенные потери по результатам сессии были зафиксированы в акциях большинства представителей ГМК. Так, Енакиевский метзавод потерял 2,02%, Авдеевский КХЗ - 3,51%. В то же время, вопреки общей динамике в зеленой зоне завершили день бумаги «Мотор Сич» (+0,59%), которые к тому же стали лидером по объему торгов и, собственно, воспрепятствовали более глубокой просадки сводного индекса.

«На европейских биржах в течение сегодняшней сессии наблюдался умеренный позитив, но ближе к закрытию отечественных торгов европейские индексы буквально рванули вверх. Участники российских рынков сегодня с рьяным упорством пытались оставаться равнодушными к внешнему фону, среди котировок акций единой динамики не сложилось», - сообщила аналитик.

Как почеркнула Я.Лаврик, сегодняшний день в целом был весьма насыщенным событиями. В фокусе игроков оказалась отчетность Credit Suisse Group AG, Nordea Bank и Bank of America. Прибыль всех компаний превысила прогнозы экспертов. По ее мнению, «изначально прогнозы относительно корпоративных отчетов за 2-й квартал были излишне пессимистичными, поскольку составлялись в момент волны беспокойств относительно кризиса в Европе и возможности сохранения целостности еврозоны. По всей видимости, панический настрой отложил отпечаток на ожидания экспертов».

Кроме того, добавила аналитик, сегодня были опубликованы статистические данные по рынку недвижимости США. Число новостроек в мае выросло до максимума с 2008 года - до 760 тыс. Причиной улучшения ситуации на рынке жилья остаются рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам. В то же время, в последнее время учащаются разговоры о том, что в ближайшее время ставки могут повыситься, что может заметно притормозить наметившийся рост в секторе. На возможное сокращение темпов строительства домов в США указывает и сегодняшняя статистика по разрешениям на строительство. Так, показатель снизился на 29 тыс. в месячном исчислении и оказался хуже прогнозов аналитиков.

Я.Лаврик также отметила, что сегодня состоится выступление Бена Бернанке перед Палатой представителей Конгресса США. «Учитывая, что вчера глава ФРС произнес свою речь перед сенатом, не дав никакой конкретики относительно QE, сегодня, по всей вероятности, мы также не услышим ничего нового», - считает она.

Аналитик напомнила, что в четверг игроков ожидает целый блок статистических данных из США, а также отчетность компаний American Express Co, Johnson & Johnson и Microsoft Corp. «Сейчас мы наблюдаем резкий скачок мировых индексов вверх. Не исключено, что после такого роста завтра с утра последует небольшая техническая коррекция. В частности, до открытия отечественных торгов фьючерсы на американские и европейские индексы могут незначительно снижаться. Существует риск того, что рост зарубежных рынков, который мы наблюдаем после закрытия торгов на Украинской бирже, так и может остаться неотыгранным», - прогнозирует Я.Лаврик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 18 июля, упал на 2,05% – до 1116,23 пункта. Общий объем торгов составил 99,6 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,64% – до 400,80 пункта. Общий объем торгов составил 495,9 млн грн.