Снижение украинских акций в среду связано с падением промпроизводства в июне - эксперты

Негативная динамика украинских акций в среду связана, скорее всего, с падением промышленного производства в июне на 1,4%.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, даже успешное размещение Украиной евробондов на 2 млрд долл. не повлияло в среду, 18 июля, на динамику UX. Индекс Украинской биржи продемонстрировал прямо противоположную мировым рынкам динамику, в том числе и в сравнении с варшавским индексом WIG-Ukraine (+3,7%). На ВФБ второй день подряд рос Kernel (+5%), который в партнерстве c трейдинговой компанией Glencore приобрел портовый терминал в РФ.

Аналитики сообщают, что в четверг внутренний новостной фон практически отсутствует, за исключением заявления премьер-министра Украины Николая Азарова о росте ВВП Украины в первом квартале 2012 года на 2,5%. Однако локальные игроки будут ориентироваться на внешние события.

Как отмечают аналитики, сильные данные по рынку недвижимости в США и прибыли компаний вызвали в среду рост ведущих фондовых индексов. S&P 500 прибавил 0,7, Stoxx 600 - 1,1%. В то же время, в своем выступлении перед сенатом глава ФРС Бен Бернанке не сказал ничего нового касательно новых методов стимулирования экономики США. Кроме того, он заявил, что страны еврозоны далеки от разрешения долгового кризиса, и это будет оказывать негативные последствия на мировую экономику в целом.

По словам аналитиков, сегодня парламент Германии будет голосовать по вопросу выделения финансовой помощи банкам Испании, а в США отчетность опубликуют Google и Microsoft.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 18 июля, упал на 2,05% – до 1116,23 пункта. Общий объем торгов составил 99,6 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,64% – до 400,80 пункта. Общий объем торгов составил 495,9 млн грн.