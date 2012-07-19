Эксперт: индекс Украинской биржи протестировал поддержку на уровне 1100 пунктов

Индекс Украинской биржи в среду, 18 июля, фактически протестировал поддержку на уровне 1100 пунктов.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его прогнозам, «при условии революционно-негативных сюрпризов на внешних площадках, с высокой долей вероятности можно рассчитывать на то, что индексу Украинской биржи удастся вернуться к верхней границе текущего торгового диапазона в ходе предстоящих двух торговых сессий».

Как подчеркнул аналитик, «индексы США закрылись в плюсе второй день подряд, вопреки отсутствию позитивных сюрпризов от Бена Бернанке и вопреки каким-либо существенным позитивным новостям в принципе. Новости пришли уже после закрытия бирж. Квартальные результаты IBM и eBay понравились инвесторам, стоимость акций выросла на постмаркете, и игрокам в Азии нашлось чем оправдать покупки.

По мнению П.Ильяшенко, сегодня особого внимания заслуживает публикация финрезультатов инвестиционного банка Morgan Stanley, который, по мнению рынка, находится в списке наиболее уязвимых из крупных финансовых институтов. «Представители финансового сектора особо не радуют в ходе текущего сезона отчетов, тем не менее, это не мешает инвесторам концентрировать внимание на других секторах», - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 18 июля, упал на 2,05% – до 1116,23 пункта. Общий объем торгов составил 99,6 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,64% – до 400,80 пункта. Общий объем торгов составил 495,9 млн грн.