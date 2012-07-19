Кабмин утвердил условия выпуска еврооблигаций на 2 млрд долл.

Кабинет министров Украины утвердил своим постановлением № 648 от 18 июля т.г. условия выпуска облигаций внешнего государственного займа 2012 г. на 2 млрд долл., сообщает правительственный сайт.

В соответствии с утвержденными условиями, номинальная стоимость одной облигации составляет 200 тыс. долл., доходность составляет 9,25% годовых. Процентный доход по облигациям выплачивается ежегодно 24 января и 24 июля начиная с 24 июля 2012 г. Погашение облигаций состоится 24 июля 2017 г.

Кабмин также поручил Министерству финансов Украины "во время составления проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год предусмотреть средства для погашения и обслуживания облигаций".

Напомним, Украина на этой неделе провела размещение пятилетних еврооблигаций на 2 млрд долл. под 9,25%.