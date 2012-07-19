Гендиректор «Альтана Капитал» избрана в Совет Ассоциации «Фондовое Партнерство»

Генеральный директор инвестиционной компании «Альтана Капитал» Алена Амитан избрана в Совет Ассоциации «Фондовое партнерство».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ИК «Альтана Капитал».

Согласно полученной информации, раннее членом Совета Ассоциации являлась компания «Альтана Капитал» как юридическое лицо.

Решение об избрании 6 новых членов Совета было принято на Общем Собрании членов Ассоциации, которое состоялось 12 июля 2012 г. Общее количество членов Совета Ассоциации составляет 15, избираемых путем голосования на срок 3 года. В Совет Ассоциации входят 14 представителей компаний-торговцев ценными бумагами и президент Ассоциации Ирина Заря.

А.Амитан отметила: «Ассоциация «Фондовое Партнерство» на сегодняшний день является одной из авторитетных бизнес-организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг Украины, и ее значение для украинского фондового рынка не дооценивать нельзя. Представители «Альтана Капитал» входили в состав Совета Ассоциации с 2008 года, и, по-прежнему, как члены Совета мы намерены концентрировать свои силы на обеспечении ведения честной профессиональной деятельности на фондовом рынке, внедрении новых возможностей и финансовых инструментов, защите интересов членов Ассоциации, а также содействовать в создании и совершенствовании законодательной и регуляторной среды для фондового рынка Украины».

Справка. "Альтана Капитал" создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Основными направлениями деятельности группы компаний "Альтана Капитал" являются инвестиционный банкинг, брокерский сервис, управление активами, Интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2009 году составил 1,47 млрд долл., в 2010 - 1,89 млрд долл., в 2011 - 230 млн долл. В управлении группы компаний "Альтана Капитал" находятся активы стоимостью более 300 млн долл.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи "Иннэкс", а также Фондовой биржи "Перспектива" членом Ассоциаций АУФТ, Фондовое партнерство, ПАРД, УАИБ.

Ассоциация “Фондовое Партнерство” (ранее - Ассоциация ПФТС) – объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, созданное в феврале 1996 года. Членами Ассоциации являются 284 профессиональных участника фондового рынка.