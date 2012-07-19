Индекс Украинской биржи снизился третий день подряд

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 19 июля, снизился на 1,47% – до 1099,85 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 70 млн грн, из них на фондовом рынке – 26,6 млн грн, на срочном рынке – 43,4 млн грн.

Лидерами падения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского коксохима (снизились на 3,63%), "Укрсоцбанка" (на 3,48%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 19 июля снизился на 0,33% – до 399,48 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 333,9 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 272,5 млн грн, на облигации предприятий – 60,6 млн грн.