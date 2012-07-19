Двойной листинг украинских компаний на российском рынке сейчас нереализуем - эксперт

Двойной листинг украинских компаний на российском рынке на данное время нереализуем. Так в пресс-службе инвестиционной компании Dragon Capital со ссылкой на управляющего директора компании Дмитрия Тарабакина прокомментировали достигнутые между Украиной и Россией договоренности о возможности создания кросс-листинга между украинским и российским фондовыми рынками.

По словам Д.Тарабакина, разговоры о двойном листинге украинских бумаг на какой-то из иностранных площадок ведутся уже в течение последних полутора лет. Однако, по его мнению, основная проблема двойного листинга заключается в том, что все необходимые для этого технические моменты остаются нерешенными. По словам эксперта, он "с трудом представляет" себе реализацию договоренностей по двойному листингу украинских компаний, которые будут проводить IPO в России.

Как сообщил УНИАН генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа, украинские компании могут заинтересоваться данным проектом "в том случае, если условия на фондовом рынке России будут конкурентней, чем в Варшаве, т.е. деньги станут более доступными и дешевыми". "Совершенно не исключаю, что когда рынки откроются, небольшие украинские компании смогут размещаться в России", - добавил он.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и российский регулятор фондового рынка достигли соглашения о проведении пилотного проекта по допуску ценных бумаг украинских компаний на российский фондовый рынок. В частности, стороны договорились о возможности осуществления пилотного проекта по размещению ценных бумаг одного из украинских эмитентов как первого этапа создания условий для реализации задачи по созданию кросс-листинга между украинским и российским фондовыми рынками. В рамках данного проекта планируется отработать возможность предоставления "молодым украинским компаниям с небольшой капитализацией проведения IPO на рынке инвестиций и инноваций Московской биржи и последующее создание такого рынка в Украине".