Россияне не смогли получить контроль над польским химическим гигантом

Варшава. Один из крупнейших в мире производителей удобрений российская компания "Акрон" смогла купить только 12,03% акций крупнейшего в Польше химпредприятия Zaklady Azotowe Tarnów вместо 66%, которые компания хотела получить через выкуп бумаг по рекордной с момента дебюта польской компании на публичном рынке цене, предложенной ее нынешним акционерам.

Согласно сообщению "Акрона", которым располагает УНИАН, российский гигант купил около 7,7 млн акций по цене 45 злотых (1USD=3,4PLN) за штуку, что на 25% выше рыночных котировок до официального оглашения ее предложения неделю назад.

Акции дебютировавшего на Варшавском фондовом рынке в конце июня 2008 года ZAT, крупнейшим акционером которого является польское правительство, стоили около 15 злотых, а в текущем году сделки совершались в районе 30 злотых.

Больше всего инвесторы платили за бумаги, которые достигли минимума на уровне 6 злотых в начале 2009 года, в ходе сегодняшних торгов: 44,10 злотых.

Вице-президент группы "Акрон" Владимир Кантор, которого цитирует пресс-служба, поблагодарил акционеров, продавших свои бумаги российской компании, которую польские власти в свою очередь обвинили в попытке "недружественного поглощения".

"Мы неоднократно заявляли о поддержке направлений развития компании, представленных менеджментом в рамках долгосрочной стратегии, и готовы активно участвовать в их реализации. Мы уверены, что сотрудничество Группы «Акрон» и Azoty Tarnów способно создать множество преимуществ для обеих компаний", - отметил он.

Кантор также заявил, что компания поддерживает политику польских властей и других акционеров, направленную на повышение стоимости ZAT.

Как сообщал УНИАН, польское министерство госимущества, владеющее 32% акций Azoty Tarnów, для того чтобы не допустить поглощения компании российским "Акроном", объявило о планах объединения ZAT с другим польским химических гигантом Zaklady Azotowe Рulawy.

Справка УНИАН. Польская газета Rzeczpospolita написала на этой неделе, что правительство Польши будет делать все, чтобы не допустить продажи стратегических активов российскому капиталу, поскольку это может повлиять на независимость страны и ее попытки уменьшить зависимость от газовых поставок из России, поставляющей сегодня практически 100% импортируемого страной газа.

Министр госимущества Польши Николай Будзановский публично призывал частных акционеров ZAT, владеющих около 58% акций, не продавать их "Акрону", поскольку это будет "соучастием в недружественном поглощении".

Azoty Tarnów, капитализация которого на последнем закрытии составляла более 800 млн долларов, в прошлом году получил чистую прибыль в размере более 135 млн долларов при доходах почти 1,6 млрд долларов (по текущему курсу).