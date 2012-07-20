НКЦБФР одобрила публичные размещения ценных бумаг исключительно на фондовой бирже

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно эмиссии ценных бумаг», требующий осуществлять публичное размещения ценных бумаг исключительно на фондовой бирже, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в пресс-службе, данный законопроект также предусматривает предоставление возможности отказа от выполнения механизма преимущественного права акционеров на приобретение акций дополнительной эмиссии при частном размещении, а также освобождение эмитентов, которые осуществили частное размещение от обязательной публикации годовой и особой информации. Кроме того, согласно предложенным регулятором новациям, из перечня сведений, содержащихся в годовой информации, исключается пункт, по которому эмитенты, осуществившие частное размещение должны предоставлять аудиторское заключение. Также законопроектом предлагается установить субсидиарную ответственность лиц, подписями которых удостоверяется проспект эмиссии, за вред, который может быть причинен инвестору.

В ближайшее время документ будет обнародован на официальном сайте регулятора, а также направлен на согласование в профильные министерства и ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НКЦБФР в июне зарегистрировала в 4 раза больше выпусков акций, чем в мае