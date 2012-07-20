Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги города Киева: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Также Fitch подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города на уровне «BBB+(ukr)», прогноз «Стабильный». При этом проведенное рейтинговое действие распространяется на выпущенные долговые обязательства города объемом 800 млн долл.

Согласно сообщению, подтверждение рейтингов отражает статус Киева как столицы страны, подразумеваемую поддержку от центрального правительства и улучшение бюджетных показателей, которые поддерживаются за счет благоприятной экономической конъюнктуры и сокращения расходов. Кроме того, рейтинги Киева учитывают увеличение прямого риска (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch), существенный краткосрочный риск рефинансирования, обусловленный наступающими сроками погашения по внешним облигациям и кредитам от местных банков, а также принимают во внимание валютный риск по еврооблигациям.

Согласно базовому сценарию Fitch, Киев сумеет рефинансировать облигации на 250 млн долл. и достичь новой договоренности о выплате банковских кредитов на общую сумму 450 млн грн, сроки по которым наступают во II полугодии 2012 г. Fitch расценивает краткосрочный риск рефинансирования у города как существенный ввиду значительного объема рефинансирования и ограниченных возможностей на украинском рынке долгового капитала.

Также Fitch Ratings подтвердило рейтинги города Харькова: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(ukr)».

Согласно сообщению, прогноз по долгосрочным рейтингам города – «стабильный». Проведенное рейтинговое действие распространяется на выпущенные внутренние облигации Харькова на 99,5 млн грн (эквивалент около 12 млн долл.).

В сообщении указывается, что рейтинги города отражают его диверсифицированную экономику, хорошую ликвидность и улучшающиеся показатели исполнения бюджета. Кроме того, рейтинги учитывают риски рефинансирования и крупный муниципальный сектор Харькова, что может обусловить давление на бюджет города.

Fitch отмечает, что проведение позитивных рейтинговых действий будет зависеть от повышения суверенных рейтингов в сочетании со снижением риска рефинансирования и способностью города сохранять операционную маржу около 10%, а также сдерживать прямой долг на уровне менее 20% текущих доходов. И, наоборот, если операционная маржа составит менее 5% в сочетании с существенным ухудшением показателей долга и обеспеченности долга, это окажет негативное давление на рейтинги.