Индекс Украинской биржи снизился на 1,09%, индекс ПФТС – на 1,24%
19:44, 20 июля 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 20 июля, снизился на 1,09% – до 1087,91 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 64,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 34 млн грн, на срочном рынке – 30,3 млн грн.
Лидерами падения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского коксохима (снизились на 2,78%), Авдеевского коксохима (на 1,51%), Енакиевского метзавода (на 1,51%).
Индекс ПФТС по итогам торгов 20 июля снизился на 1,24% – до 394,52 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 108,3 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 107,7 млн грн.
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