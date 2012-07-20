Индекс Украинской биржи снизился на 1,09%, индекс ПФТС – на 1,24%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 20 июля, снизился на 1,09% – до 1087,91 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 64,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 34 млн грн, на срочном рынке – 30,3 млн грн.

Лидерами падения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского коксохима (снизились на 2,78%), Авдеевского коксохима (на 1,51%), Енакиевского метзавода (на 1,51%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 20 июля снизился на 1,24% – до 394,52 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 108,3 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 107,7 млн грн.