Лондонская и Сингапурская биржи могут слиться

The London Stock Exchange Group ведет переговоры с Singapore Exchange о возможности слияния в ходе сделки, стоимость которой может достигнуть 7,2 миллиарда фунтов стерлингов ($11,3 миллиарда), сообщает Reuters со ссылкой на газету Daily Telegraph.

Объединения бирж в последние годы стали более частыми, так как традиционные операторы стараются снизить затраты и расширить предложение для инвесторов на фоне появления альтернативных торговых площадок.

Исполнительный директор LSE Group Ксавье Роле провел ряд неформальных встреч с главой SGX Магнусом Бокером, на которых обсуждалось возможное соглашение о слиянии, сообщила газета без уточнения источников информации.

Хотя структура обсуждаемой сделки неясна, газета считает, что имеющая большую капитализацию SGX получит контроль над британским конкурентом.

Это, в свою очередь, может повлечь сопротивление британских регуляторов.

Обе стороны отказались от комментариев либо не были доступны для них.