НБУ считает успешным выпуск евробондов на 2 млрд долл.

Национальный банк Украины считает, что Украине удалось провести удачное размещение еврооблигаций на сумму 2 млрд долл.

Об этом говорится в комментарии директора Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елены Щербаковой.

Она отметила, что Украина вышла на внешние рынки заимствований в достаточно сложный период.

«Размещение ценных бумаг проводилось на очень тяжелых финансовых рынках, особенно европейских. Понятно, что те события, которые происходят на европейском рынке, греческие события, оказывают влияние на всю конъюнктуру рынка. Очень повысились ставки заимствований государственных ценных бумаг, которые проводятся европейскими государствами», - отметила Е.Щербакова.

По ее словам, отсутствие стабильности на европейском финансовом рынке значительно повысило ставки привлечения по суверенным бумагам. В таких условиях доходность 9,25%, с которой Украина разместила свои евробонды, является хорошим результатом.

«То что нам казалось на уровне 2-4%, когда размещались такие европейские страны как Португалия, Испания, Италия, сегодня это уже недостижимые планки, сегодня рынок дает 7-8% доходности. Поэтому размещение, которое произвела Украина на уровне 9,25%, я считаю, что это тот прорыв и та доходность, которую мы показали в невозможных условиях. Книга заказов на указанную бумагу составила около 7 млрд долл., это свидетельствует об очень высоком уровне доверия к бумаге, инвестиционной привлекательности бумаги и тем реформам, которые прошли в последнее время», - отметила Е.Щербакова.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

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Напомним, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.