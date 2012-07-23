WIG-Ukrainе прибавил за неделю более 5,6%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи за последние пять торговых сессий поднялся на 5,63%, закончив торги пятницы вблизи максимальных значений недели, несмотря на почти однопроцентное минусовое закрытие польского индикатора "голубых фишек" WIG20.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukrainе, потерявший за предыдущую неделю 0,6% после почти 5% роста за первую неделю июля, закрылся на прошлой на уровне 714,93 пункта, что на около 8 пунктов меньше максимальных значений торгов последних пяти сессий.

Индекс самых ликвидных компаний польского рынка потерял за это время 0,86% на фоне 0,38% минуса индикатора широкого рынка WIG и роста индексов средних и небольших компаний на 0,42% и 1,54%, соответственно.

Среди украинских эмитентов на прошлой неделе больше всего подорожали сельскохозяйственный Agroton и производитель аккумуляторов Westa - на 17%, что сократило их падение к цене дебюта до 64% и 94%.

Лидерами роста также оказались крупнейший в Украине производитель сахара Astarta (+8,6%), крупнейшая по капитализации украинская компания Kernel (+6,6%) и производитель молочных продуктов IMC (+4,5%).

Другие компании, кроме потерявшего 4,4% KSG Agro и 2,7% Sadovaya Group, а также закрывшегося на неизменном уровне Milkiland, подорожали в пределах 1,7-3,5%.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие WIG-Ukrainе потерял 8,35% на фоне почти 4% плюса польских "голубых фишек" и 6,5-10,6% плюса других основных индексов польского рынка.

Cправка УНИАН. В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая прошлого года индекс украинских компаний входят 10 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польской фондовой биржи. Запущенный с базовых тысячи пунктов индекс достиг своего исторического минимума в конце мая на уровне 592,37 пункта, что на около 60 пунктов ниже предыдущего минимума, достигнутого в декабре прошлого года.