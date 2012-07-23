Индекс Украинской биржи сегодня рухнул уже на 5,07% из-за кризиса в Испании

Индекс Украинской биржи (UX) по состоянию на 13:33 снизился на 5,07% - до 1032,72 пунктов, сообщает сайт биржи.

Снижение на украинском рынке происходит на фоне снижения на мировых рынках, вызванного опасениями расширения кризиса в Испании. Так, британский индекс FTSE 100 по состоянию на 13:30 по киевскому времени снизился на 1,61% - до 5560,64 пункта, немецкий DAX - на 1,59% - до 6524,66 пункта.

Инвесторы опасаются, что кризис может охватить ряд регионов Испании. Доходность испанских 10-летних гособлигаций впервые превысила отметку в 7,55 % годовых.