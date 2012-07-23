На европейских фондовых площадках - значительное снижение

На европейских фондовых торговых площадках наблюдается значительное снижение индексов. Как сообщают сайты ведущих европейских бирж, британский индекс FTSE 100 снизился на 2,32% - до 5520,62 пункта, немецкий DAX - на 3,70% - до 6385,02 пункта, французский CAC-40 - на 3,17% - до 3092,79 пункта.

Снижение происходит на фоне негативной информации из Испании, две провинции которой уже обратились за финансовой помощью к правительству. Доходность гособлигаций Испании также выросла до максимальной отметки в истории еврозоны. В то же время, в Евросоюзе заявили, что следующий перевод средств в рамках программы помощи Греции вряд ли состоится ранее сентября т.г.

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