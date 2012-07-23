Индекс Украинской биржи обвалился на 7,13%, индекс ПФТС снизился на 3,02%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 23 июля, обвалился на 7,13% – до 1010,33 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 85 млн грн, из них на фондовом рынке – 38,8 млн грн, на срочном рынке – 46 млн грн.

Лидерами падения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (на 11,86%), "Донбассэнерго" (на 10%), Алчевского меткомбината (на 9,76%), "Азовстали" (на 9,43%), "Укрсоцбанка" (на 9,22%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 23 июля снизился на 3,02% – до 382,59 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 739,6 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 732 млн грн, на облигации предприятий - 5 млн грн, на акции - 1 млн грн.

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