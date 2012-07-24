НКЦБФР ужесточит требования к бумагам первого уровня листинга

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) ужесточит требования к находящимся в первом уровне листинга ценным бумагам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, об этом говорится в одобренном НКЦБФР доработанном проекте положения о функционировании фондовых бирж.

По информации пресс-службы, речь идет о требованиях относительно периода существования эмитента, выпустившего ценные бумаги, стоимости его чистых активов, дохода, капитализации и т.д. Как отметили в комиссии, ранее разница между требованиями к ценным бумагам первого и второго уровней была несущественной.

Среди прочего, положением также планируется предусмотреть обеспечение функционирования фондовых бирж на постоянно действующей основе, а именно -обеспечение в течение календарного года не менее 200 торговых дней. Также фондовые биржи должны рассчитывать биржевой фондовый индекс и обязательно публиковать его на своем сайте.

Биржевой фондовый индекс определяется каждый торговый день, для его расчета учитываются, как минимум, четыре ценные бумаги из биржевого реестра биржи.

Изменения в документе также прописывают требования к листингу ценных бумаг иностранных эмитентов, которые сейчас планируются к внедрению.

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