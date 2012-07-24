Рынки рисковых активов в понедельник претерпели массовое падение - эксперты

Рынки рисковых активов в понедельник, 23 июля, претерпели массовое падение.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, ведущие индексы Stoxx 600 и S&P 500 упали на 2,5% и 0,9% соответственно. Регуляторам фондовых рынков Италии и Испании пришлось запретить короткие продажи акций, а доходность гособлигаций этих стран выросла до 7,5% и 6,3% соответственно. Причиной такого падения послужил запрос одной из провинций Испании на финподдержку у правительства страны, а после отказа ЕЦБ принимать облигации Греции в качестве залога опасения в отношении выхода страны из еврозоны снова усилились. "Последней каплей" вчера после закрытия сессии в США стало заявление Moody’s о снижении прогноза рейтинга «AAA» Германии, Нидерландов и Люксембурга на негативный.

Как отмечают аналитики, сегодня в еврозоне выйдут предварительные показатели деловой активности (PMIs), а тройка (ЕС, МВФ и ЕЦБ) прибудет в Грецию для проверки выполнения страной условий программы финпомощи. Не исключено, что после падения «быки» предпримут попытку отыграть утраченные позиции. Об этом свидетельствует рост фьючерсов на индексы Европы и США, а также умеренная динамика азиатских рынков.

Аналитики подчеркивают, что индекс UX в понедельник продемонстрировал снижение на 7,1% - максимальное падение за 2 месяца. Большинство бумаг индексной корзины Украинской биржи упало в пределах 10%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 23 июля, обвалился на 7,13% – до 1010,33 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 3,02% – до 382,59 пункта. Общий объем торгов составил 739,6 млн грн.