Аэропорт «Борисполь» разместит облигации на 1 млрд грн

Международный аэропорт «Борисполь» планирует разместить облигации серий I, J, K, L на сумму 1 млрд грн, говорится в электронной системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Общее количество размещаемых облигаций составит 1 млн штук, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. грн. Размер одной серии облигаций составит 250 млн грн.

Размещение облигаций будет проводится на фондовой бирже ПФТС и бирже "Перспектива". Андеррайтером выпуска выступит ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Размещение облигаций планируется провести с 1 августа 2012 г. по 22 июля 2013 г. Дата погашения для облигаций серии I - июль 2015 г, серии J - март 2016 г., серии K - сентябрь 2016 г., серии L - май 2017 г. Минимальный размер процентной ставки по данным облигациям не может быть менее 1,5 учетной ставки НБУ.

Привлеченные средства будут направлены на строительство терминала D аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн. человек.