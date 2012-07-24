На 25% госпакета акций "Николаевгаза" претендует три копании

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 25% государственного пакета акций ПАО "Николаевгаз" поступили заявки от трех компаний, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, 24 июля был последним днем приема заявок на данный конкурс.

ФГИУ объявил конкурс по продаже 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз" 11 июля т.г.

Начальная стоимость пакета акций составляет 18 млн 400 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, покупатель должен внести 3 млн 854 тыс. грн инвестиций на протяжении трех лет, в том числе на оснащение систем контроля - 2 млн 760 тыс. грн, на оснащение систем дистанционного получения данных - 1 млн грн.

Дополнительными условиями конкурса также предусматривается, что к участию в нем может быть допущена компания, которая на протяжении последних трех лет осуществляет деятельность по распределению природного газа, газа (метана) угольных месторождений или владеет в течение последних трех лет 20% и более в уставном капитале компаний, осуществляющих подобную деятельность.

Конкурс по продаже акций завода состоится 1 августа.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Николаевгаз" (г. Николаев) специализируется на транспортировке и поставке природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

50% + 1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Предприятие завершило 2011 год с чистой прибылью 85,485 млн грн, тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 43,325 млн грн.

Убыток предприятия по итогам первого квартала 2012 г. составил 5 млн 403 тыс. грн, кредиторская задолженность - 354,7 млн грн, дебиторская - 378,8 млн грн, стоимость активов - 774 млн грн.