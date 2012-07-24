Индекс Украинской биржи повысился на 0,44%, индекс ПФТС снизился на 2,30%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 24 июля, повысился на 0,44% – до 1014,80 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 116,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 41,6 млн грн, на срочном рынке – 75 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Центрэнерго" (на 1,76%), "Укрсоцбанка" (на 1,67%), "Донбассэнерго" (на 1,09%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 24 июля снизился на 2,30% – до 373,80 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 249,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 244 млн грн, на облигации предприятий - 3 млн грн, на акции - 1,7 млн грн.