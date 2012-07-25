Киевский горсовет разместил облигации на 502,3 млн грн

Киевский городской совет разместил облигации серии D на 502,3 млн грн, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее планировалось, что размещение будет проведено на фондовой бирже ПФТС и бирже "Перспектива".

Часть поступлений от размещения облигаций будет использоваться для рефинансирования еврооблигаций города со сроком погашения в ноябре 2012 г.

Андеррайтером выпуска выступает Государственный экспортно-импортный банк (Укрэксимбанк, Киев).

Как сообщал УНИАН, Киевсовет в мае т.г. дал согласие на осуществление столицей внутреннего заимствования на сумму 3,5 млрд грн на три года с процентной ставкой не выше 15,25%. Согласно принятому решению, кредитные средства предусмотрено распределить следующим образом: 2,4 млрд направить на погашение внешнего кредита столицы, взятого в 2007 году, срок погашения которого истекает в ноябре этого года; 1,1 млрд грн – на финансирование расходов бюджета развития Киева.