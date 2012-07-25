Украинская KDM Shipping продаст на ВФБ 10,9% акций за 7,4 млн долларов

Варшава. Собственники украинской судоходной компании KDM Shipping решили продать в ходе первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже 10,9% пакет акций за около 7,4 млн долларов (1 USD = 3,5 PLN), что почти в 5 раз меньше, чем компания планировала привлечь в ходе IPO.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, KDM Shipping выпустит 796 тыс. новых акций вместо планируемых ранее 3,5 млн, более 90% которых будет продано институциональным инвесторам.

Компания, которая во вторник, 24 июля, закрыла книгу-заявок на свои бумаги, определила цену размещения одной акции в 32,4 злотых за штуку, что на 10% ниже ее максимальной стоимости в проспекте IPO.

Частные инвесторы смогут купить 66 525 акций или около 8,4% новой эмиссии.

Дебют компании на Варшавской фондовой бирже, где она станет 11 компанией из Украины на главной площадке, запланирован на начало августа.

Главный акционер компании и ее генеральный директор Константин Молодковец, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что полученные от IPO средства будут направлены в первую очередь на увеличение мощностей грузового флота.

«Несмотря на то, что мы получаем меньше средств, чем планировали, они позволят нам начать процесс увеличения нашего флота для использования очень хороших перспектив развития речно-морского транспорта сухих массовых товаров в регионе Черного, Азовского и Средиземного морей, где мы работаем», - отметил К.Молодковец.

«Мы рады интересу со стороны инвесторов на наше предложение, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынках капитала», - добавил он, назвав продажу акций на публичном рынке элементом долговременной стратегии развития компании.

Как сообщал УНИАН, накануне IPO компания KDM Shipping сообщала о намерении за продажу до 35% своих акций привлечь 36 млн долларов, большую часть из которых хотела направить на покупку нескольких б/у сухогрузов, позволяющих увеличить мощности ее грузового флота, обеспечивающего 80% доходов, вдвое - до около 50 тыс. тонн.

7 млн долларов компания планировала потратить на утроение мощностей принадлежащего ей судоремонтного завода в Херсоне.

Cправка УНИАН. KDM Shipping Ltd, которая является холдинговой зарегистрированной на Кипре компанией, владеет флотом из 16 грузовых и пассажирских судов, используемых для круизных поездок по Днепру и перевозок грузов в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль до 14,2 млн долларов с 5,08 млн долларов годом ранее при росте выручки более чем в 2 раза - до 29,2 млн долларов.

78,5% акций компании владеет ее основатель и генеральный директор Константин Молодковец, 11,5% - финансовый директор Денис Молодковец, а еще 10% принадлежат другим частным акционерам.

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