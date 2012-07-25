«Альтана Капитал» стала членом Европейской Бизнес Ассоциации

23 июля 2012 года инвестиционная компания «Альтана Капитал» стала полноправным членом Европейской Бизнес Ассоциации (EБA).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Альтана Капитал».

Генеральный директор ИК «Альтана Капитал» Алена Амитан отметила: «Вступление в Европейскую Бизнес Ассоциацию открывает дополнительные перспективы для сотрудничества с успешными украинскими и европейскими компаниями. Ассоциация дает возможность вести диалог с главами крупнейших международных бизнес-компаний и принимать участие в проектах, направленных на развитие бизнес-среды и внедрение европейских стандартов в практике ведения бизнеса в Украине. Кроме того, членство в ЕБА будет способствовать позиционированию «Альтана Капитал» как инвестиционной компании европейского уровня, привлекательной для делового партнерства. Со своей стороны, мы как члены ЕБА планируем принимать активное участие в деятельности Ассоциации и распространении в Украине европейских принципов ведения бизнеса. Уверена, что сотрудничество с Европейской Бизнес Ассоциацией будет плодотворным и перспективным».

Справка. "Альтана Капитал" создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Основными направлениями деятельности группы компаний "Альтана Капитал" являются инвестиционный банкинг, брокерский сервис, управление активами, Интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций "Альтана Капитал" с ценными бумагами в 2009 году составил 1,47 млрд долл., в 2010 - 1,89 млрд долл., в 2011 - 230 млн долл. В ее управлении находятся активы стоимостью более 300 млн долл.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи "Иннэкс", а также Фондовой биржи "Перспектива", членом Ассоциаций АУФТ, Фондовое партнерство, ПАРД, УАИБ.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) основана в 1999 году по инициативе Европейской комиссии. Цель ЕБА – организовывать и поддерживать внедрение в Украине европейских стандартов и подходов к ведению бизнеса, а также представлять интересы своих членов в политических кругах для улучшения делового климата.