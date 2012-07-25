Индекс UX во вторник впервые за 6 сессий продемонстрировал рост - эксперты

Индекс UX во вторник, 24 июля, впервые за 6 сессий продемонстрировал рост.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, торги на Украинской бирже во вторник отличались повышенной волатильностью: индекс несколько раз пересекал линию закрытия предыдущего дня. Вчерашний день оказался богатым на корпоративные новости. Сильные квартальные результаты опубликовала "Центрэнерго" (+1,7%). Кроме того, вышел ряд новостей по "Мотор Сичи" (-0,6%), которые способны, даже при негативном внешнем фоне, поддержать котировки компании.

Как отмечают аналитики, акции на ведущих фондовых биржах во вторник продолжали снижаться: S&P 500 (-0,9%), Stoxx 600 (-0,5%). Снижение прогноза рейтинга Германии, слабые макропоказатели по деловой активности в Европе и негативная статья возможной дальнейшей реструктуризации долга Греции в связи с неспособностью страны расплачиваться по долгам привели к падению индексов. Доходность госбумаг Испании выросла до 7,6%, а Греции – до 28%. WSJ опубликовал статью о том, что ФРС уже на следующем заседании в конце июля либо в сентябре начнет предпринимать новые меры по стимулированию экономики США. Это позволило S&P 500 несколько отыграть потери в течение дня.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 24 июля, повысился на 0,44% – до 1014,80 пункта. Общий объем торгов составил 116,8 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 2,30% – до 373,80 пункта. Общий объем торгов составил 249,5 млн грн.