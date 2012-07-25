KDM Shipping сократила предложение IPO из-за низкого спроса - источник

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping сократила предложенный к продаже пакет в рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже до около 11% с планируемых до 35% акций из-за низкого спроса со стороны инвесторов, а не из-за предложенной цены за бумаги, сообщил УНИАН источник, близкий к сделке.

"Книга заявок не была покрыта. Продано столько акций, на сколько был спрос", - сказал собеседник агентства.

Он отметил "необычайно большой интерес" инвесторов к компании накануне проведения IPO, заметив, что негативно на результаты размещения повлиял "черный понедельник" 23 июля, когда котировки главного индекса польского рынка WIG20 рухнули более чем на 3%.

"Размещение KDM Shipping также показывает, какое сейчас отношение у инвесторов к украинским компаниям", - добавил источник.

В то же время он заметил, что собственники фирмы обещают показать "другие стандарты", чем ряд эмитентов из Украины на Варшавской бирже, бумаги которых значительно подешевели со времени дебюта, в частности, из-за невыполнения своих планов и плохой коммуникации с инвесторами.

Как сообщал УНИАН, сегодня KDM Shipping, которая вчера закрыла книгу заявок на покупку своих акций, сообщила о решении продать 10,9% своих акций по цене 32,4 злотых, что позволит ей привлечь около 7,4 млн долларов вместо планируемых ранее 36 млн долларов.

В опубликованном на прошлой неделе проспекте эмиссии компания определила максимальной цену размещения в 36 злотых (1USD=3,5PLN).

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре KDM Shipping Ltd, которая владеет флотом из 16 грузовых и пассажирских судов и судоремонтным заводом в Херсоне, планировала направить из привлеченных средств IPO 26 млн долларов на покупку сухогрузов и 7 млн на модернизацию завода.

Компания, в частности, в первую очередь хотела увеличить мощности своего грузового флота, обеспечивающего ей около 80% доходов, вдвое - до около 50 тыс тонн.