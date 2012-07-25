Эксперты объясняют низкий спрос на акции KDM Shipping негативной ситуацией на рынке

Варшава. Представители двух маклерских компаний, которые вывели на Варшавскую фондовую биржу большинство из котирующихся на ней сейчас украинских компаний, считают главной причиной низкого спроса на акции украинской KDM Shipping общую негативную ситуацию на рынке.

Такое мнение они высказали корреспонденту УНИАН в Польше, комментируя продажу компанией KDM Shipping только пятой части предложенной эмиссии.

"Люди не хотят покупать украинскую компанию из-за выборов и общей ситуации... спрос вообще слабый", - сказал Ян Раковский из Dom Maklerski BZWBK, выведшего на Варшавскую биржу шесть украинских компаний.

Аналитик высказал мнение, что украинским компаниям в ближайшие месяцы будет сложно продать свои бумаги на Варшавской бирже, заметив, что исключением может быть только "очень хорошая компания".

Он также назвал "успехом" сам факт, что продажа акций KDM Shipping состоялась, заметив, что слышал мнение о том, что инвестиция в компанию является довольно рисковой.

"В случае, к примеру, Agrotona можно легко проверить, сколько стоит тонна пшеницы, а в случае реализуемых перевозок должен поверить всему, что говорит глава правления, потому что нельзя проверить, сколько стоит перевозка некоторых товаров Днепром. Звучало мнение, что это вообще неконтролируемый бизнес", - сказал Я.Раковский.

Член правления Dom maklerski ING Securities, которая вывела на главную площадку ВФБ три компании из Украины, в том числе крупнейшую по капитализации Kernel, Анджей Ольшевский сказал, что удивлен решением компании проводить первичное размещение акций в это время.

"В общем слабая ситуация на рынке и сейчас не время для того, чтобы делать IPO", - сказал он, напомнив, что летом активность на рынке значительно падает.

Собеседник агентства высказал мнение, что именно время размещения и рыночная ситуация стали главными причинами слабой продажи, заметив, что не располагает более подробной информацией о предложении KDM Shipping.

Как сообщал УНИАН, занимающаяся главным образом грузовыми перевозками водным транспортом KDM Shipping сообщила в среду, 25 июля, о решении продать 10,9% своих акций за около 7,4 млн долларов, что почти в 5 раз меньше, чем компания хотела привлечь от IPO.

Справка УНИАН. На главной площадке Варшавской фондовой биржи котируются бумаги 434 компаний, в том числе 40 зарубежных, большинство из которых - из Украины. Первой украинской компанией, которая провела IPO в Варшаве в 2006 году, стал крупнейший в стране производитель сахара - Astarta, а последним на польский рынок летом прошлого года вышел производитель яиц и яичных изделий Ovostar Union.

10 из 11 украинских компаний котируются на главной площадке ВФБ и большинство из них представляют агросектор.