Активность нерезидентов на украинском фондовом рынке может возрасти после выборов - участник рынка

Активность нерезидентов на украинском фондовом рынке может возрасти после выборов.

Об этом УНИАН сообщил директор компании I-NVEST Владислав Ревчук.

"Возможно, после окончания выборов в Украине активность нерезидентов возрастет. Но это лишь при условии, что выборы пройдут цивилизованно и не будет никаких послевыборных катаклизмов», - отметил он.

На данное время, по словам В.Ревчука, существенного роста активности нерезидентов ждать не приходится.

Как сказал он, недавнее размещение еврооблигаций безусловно является хорошим знаком для Украины, который может способствовать привлечению в Украину денег иностранных инвесторов. "Но перерастет ли этот сигнал во что-то большее будет зависеть, на наш взгляд, прежде всего от двух вещей. Первая - это то, насколько действенными окажутся меры по выходу из долгового кризиса и насколько быстро эти меры будут приняты. Второе - это то, как пройдут выборы в Украине, и какие действия будут предприняты нашим правительством для разрешения тех проблем, которые оказывают негативное влияние на инвестиционный климат в Украине", - отмети В.Ревчук.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.