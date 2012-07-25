НКЦБФР предлагает провести консультации о консолидации биржевой системы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предлагает участникам рынка провести с ней консультации о консолидации биржевой системы, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при планировании и проведении консолидационных процессов предлагает всем участникам соответствующих процессов более активно сотрудничать с регулятором, среди прочего, использовать его консультативно-совещательные органы, а именно Консультационно-экспертный совет, стратегическую группу и комитеты НКЦБФР, положительно зарекомендовавшие себя на рынке", - говорится в сообщении НКЦБФР.

В комиссии отмечают, что интеграционные процессы на фондовом рынке связаны с большим количеством рисков - как технологических, так и регуляторных.

"Убеждены, что все этапы консолидации биржевой системы должны быть стратегически взвешенными, прозрачными, понятными, предсказуемыми и учитывать интересы всех участников этих процессов, прежде всего, участников биржевых торгов, и иметь целью повышение стандартов предоставления биржевых услуг", - отметили в НКЦБФР.

В комиссии также отметили, что сегодня на мировых финансовых рынках наблюдается тенденция к консолидации биржевых площадок и постепенная международная интеграция других объектов инфраструктуры фондового рынка. "В частности, такие процессы сейчас имеют место в Российской Федерации, где проходит процесс объединения мощных фондовых бирж ММВБ и РТС", - отметили в НКЦБФР.

Напомним, в последние дни на рынке появилась информация о том, что мажоритарный акционер фондовой биржи ПФТС —"Московская биржа ММВБ-РТС" — намерен сменить главу правления ПФТС. "Московская биржа ММВБ-РТС" также контролирует 43% другой украинской торговой площадки - "Украинской биржи".