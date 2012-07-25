Индекс Украинской биржи в среду вырос на 0,52%, ПФТС - снизился на 1,67%
18:58, 25 июля 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 июля, повысился на 0,52% - до 1020,12 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 85 млн грн, из них на фондовом рынке - 29 млн грн, на срочном рынке - 56 млн грн.
Лидерами падения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (на 2,67%), "Донбассэнерго" (на 1,93%), Алчевского меткомбината (на 1,87%).
Индекс ПФТС по итогам торгов 25 июля снизился на 1,67% - до 367,58 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 141,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 139,6 млн грн, на акции - 1,6 млн грн.
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