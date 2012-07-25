В фокусе украинского рынка акций в среду была отчетность отечественных компаний - эксперт

Помимо зарубежных новостей, в фокусе участников украинского рынка акций в среду, 25 июля, находилась информация о квартальных результатах деятельности отечественных компаний.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что в среду свои отчеты обнародовали "Донбассэнерго", "Стирол", Стахановский ВСЗ, "Богдан Моторс" и ряд эмитентов, находящихся в нижних эшелонах отечественного фондового рынка. Финансовые результаты большинства предприятий продемонстрировали положительную динамику. Все указанные эмитенты (за исключением "Стирола") отработали 2-й квартал 2012 года с прибылью.

По информации аналитика, "первую половину дня отечественный рынок торговался в волатильном ключе на фоне отсутствия единого движения на зарубежных площадках. Негативное влияние на рыночную динамику оказало заявление МВФ об усилении рисков в китайской экономике. Скептически были настроены инвесторы и в отношении встречи главы греческого правительства Антониса Самараса с председателем Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу, посвященной проблеме погашения Грецией обязательств перед кредиторами".

Аналитик также сообщил, что хуже ожиданий оказались европейские макростатистические данные, опубликованные в первой половине дня. ВВП Великобритании во 2-м квартале упал на максимальные за три с лишним года 0,7%. Прогнозировалось снижение показателя всего на 0,2%. Также не смогла оправдать ожиданий июльская статистика по индексу предпринимательского доверия к экономике Германии.

Тем не менее, считает А.Кушнарев, "участники рынка проигнорировали слабые статданные. Уверенности покупателям придала новость о том, что европейский фонд ESM может получить банковскую лицензию, что упростит механизмы кредитования проблемных стран. На этом сообщении доходность итальянских и испанских бумаг несколько снизилась".

По мнению аналитика, положительными в среду были новости корпоративного характера. Ведущие мировые компании продолжили публиковать финансовую отчетность за 2-й квартал. Большая часть отчетов порадовала игроков, оказав основную поддержку индексным котировкам. Так, прибыль американского концерна Boeing в апреле-июне выросла до 1,27 долл. на акцию против прогноза 1,13 долл. на акцию. Квартальная прибыль крупнейшего производителя оборудования для горно-добывающей промышленности Caterpillar оказалась лучшей за всю историю деятельности компании, составив почти 1,7 млрд долл. Превзошли ожидания рыночных экспертов финансовые результаты ArcelorMittal, Daimler, PepsiCo и ряда других корпораций.

По словам А.Кушнарева, "под занавес торгов оптимизм трейдеров ослаб под влиянием плохой макростатистики по американскому рынку недвижимости". Продажи новых домов в США в июне сократились на 8,4% до 350 тыс., в то время как прогнозировался рост продаж на 0,7%. Уверенные покупки на европейских площадках американские трейдеры не поддержали. Сессия в США началась крайне слабо, что повышает вероятность продолжения нисходящего движения.

Аналитик отметил, что в лидерах роста среди голубых фишек по итогам дня оказались акции Авдеевского КХЗ, подорожавшие на 2,67%. Свыше 1% прибавили в цене бумаги "Донбассэнерго" (+1,93%), Алчевского меткомбината (+1,87%) и "Центрэнерго" (+1,22%). Отрицательную динамику в первом эшелоне показали акции "Азовстали" (-1,44%), "Мотор Сичи" (-0,33%) и "Укрсоцбанка" (-0,19%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 июля, повысился на 0,52% - до 1020,12 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 1,67% - до 367,58 пункта. Общий объем торгов составил 141,5 млн грн.