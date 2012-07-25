KDM Shipping в случае улучшения ситуации на мировых рынках может провести SPO в Варшаве

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping, в случае улучшения ситуации на мировых рынках капитала, может провести вторичное размещение акций (SPO) на Варшавской фондовой бирже для привлечения недостающих средств на реализацию ее инвестиционной программы стоимостью более 30 млн долларов.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше в среду, 25 июля, сообщил финансовый директор компании Денис Молодковец, заметив, что "скорее всего" это может случится в следующем году.

Он назвал главной причиной продажи почти в 5 раз меньшего количества акций компании, предложенных в рамках первичного размещения, "исключительно рыночную ситуацию".

"Отзывы, которые мы получали от инвесторов, были достаточно позитивными, не было никаких негативных месседжей", - сказал он.

Д.Молодковец сообщил, что компания намерена потратить привлеченные в рамках IPO около 7 млн долларов на покупку двух сухогрузов, заметив, что в случае, если этих средств не хватит, компания дофинансирует покупку за счет своей прибыли.

Он также сказал, что компания не планирует привлекать кредиты для покупки б/у суден, рассчитывая привлечь необходимые средства на публичном рынке.

"Улучшится ситуация, вернемся и будем доводить нашу инвестиционную программу до конца", - отметил он.

Собеседник агентства также сообщил, что компания намерена активно информировать инвесторов о своей деятельности для того, чтобы они лучше представляли себе ее работу и рынок, на которым она работает.

Он добавил, что компания также доработает стратегию своего развития.

Как сообщал УНИАН, занимающаяся главным образом грузовыми перевозками водным транспортом KDM Shipping сообщила в среду, 25 июля, о решении продать 10,9% своих акций за около 7,4 млн долларов, что почти в 5 раз меньше, чем компания хотела привлечь от IPO до 35% своих бумаг.

Cправка УНИАН. KDM Shipping, которая является холдинговой зарегистрированной на Кипре компанией, планировала за счет средств IPO купить шесть бывших в употреблении сухогрузов стоимостью около 26 млн долларов, а еще 7 млн потратить на реконструкцию принадлежащего ей судоремонтного завода в Херсоне.

Сейчас компания владеет флотом из 8 грузовых и 8 пассажирских суден, используемых для круизных поездок по Днепру и перевозок грузов в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

В прошлом году компания, около 80% доходов которой дают грузовые перевозки, увеличила чистую прибыль до 14,2 млн долларов с 5,08 млн долларов годом ранее при росте выручки более чем в 2 раза - до 29,2 млн долларов.

78,5% акций компании владеет ее основатель и генеральный директор Константин Молодковец, 11,5% - финансовый директор Денис Молодковец, а еще 10% принадлежит другим частным акционерам.