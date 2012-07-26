Суд вернул в госсобственность основные фонды ГП «Черноморский яхт-клуб»

Высший хозяйственный суд Украины вернул в государственную собственность основные фонды ГП «Черноморский яхт-клуб», ранее переданные для совместной деятельности частной компании и дирекции госпредприятия «Черноморский яхт-клуб», сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как уточнили в пресс-службе, «судебная коллегия ВХСУ постановила такое решение, рассмотрев кассационную жалобу облпрокуратуры в интересах Министерства инфраструктуры Украины к ГП «Черноморский яхт-клуб». Договор о совместной деятельности между указанным госпредприятием и хозяйственным обществом, а также дополнительные соглашения к нему признаны недействительными.

По условиям договора и соглашений, отметили в надзорном ведомстве, «предусматривался переход права собственности частной структуре на переданное в совместную деятельность госимущество, а именно: на 9 объектов недвижимости и незавершенное строительство яхт-комплекса «Отрада».

Как сообщалось ранее, в 2006 году между ГП «Черноморский яхт-клуб» и компанией «Трансбункер» был заключен договор совместной деятельности и дополнительные соглашения, которыми предусматривалась реконструкция хозяйственного объекта, а также сбор средств с владельцев плавсредств за стоянку.

До 2005 года Черноморский яхт-клуб, построенный полвека тому за счет Одесского морского торгового порта, являлся подразделением этого государственного предприятия. Затем яхт-клуб получил статус отдельного госпредприятия и его дирекцией был заключен договор о совместной деятельности с частной компанией «Трансбункер».