«Нафтогаз» выкупил ОВГЗ на 1,057 млрд грн у банков «Надра» и «Финансовая инициатива»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 25 июля провела две процедуры закупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у банков «Надра» и «Финансовая инициатива» на сумму 90,945 млн грн и 966,387 млн грн соответственно.

Об этом УНИАН сообщило Управление по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Закупки ОВГЗ осуществлялись по процедуре у одного участника.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.