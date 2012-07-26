Фондовый рынок продолжает испытывать дефицит позитивных новостей - эксперт

Фондовый рынок в настоящее время продолжает испытывать дефицит позитивных новостей.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его мнению, «без позитивных новостей рост, который мы наблюдали в среду, 25 июля, является не более чем отскоком. Пессимистично будущее рынков не предопределено, но без позитивных сюрпризов инвесторам будет сложно оставить пессимизм в стороне. В результате, правила управления портфелем для украинского рынка остаются в силе: 1000 пунктов продолжают оставаться рубежом для открытия позиций».

Аналитик подчеркнул, что мировые рынки в среду пытались демонстрировать оптимизм. Большинство фондовых индексов закрылось в умеренном плюсе, стоимость евро вернулась на уровень выше отметки 1,21, а доходность испанских долговых обязательств упала впервые за десять торговых сессий. Тем не менее, за исключением хороших результатов Caterpillar, которые перечеркнули плохие результаты UPS, опубликованные несколькими днями ранее, позитивных новостей не было.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 июля, повысился на 0,52% - до 1020,12 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 1,67% - до 367,58 пункта. Общий объем торгов составил 141,5 млн грн.