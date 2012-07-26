Эксперты: сильная отчетность энергофишек помогла росту индекса Украинской биржи

Сильная отчетность энергофишек способствовала росту индекса Украинской биржи в среду, 25 июля.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они сообщили, что акции «Центрэнерго» на Украинской бирже в среду прибавили 1,2%, «Донбассэнерго» - 1,9%. Суммарная чистая прибыль восьми из десяти наиболее ликвидных бумаг биржи по результатам второго квартала снизилась на 20%.

По словам аналитиков, результаты энергокомпаний превзошли прогнозы, тогда как металлурги продолжили наращивать убытки. Рост прибыли первых был связан с благоприятной конъюнктурой: цены на уголь снизились, а тарифы на электроэнергию выросли.

Аналитики добавили, что в среду отчитались Стахановский ВСЗ (-4,8%) – нейтрально и «Укртелеком» (-0,7%) – позитивно. Последняя фиксирует чистую прибыль уже четвертый квартал подряд.

Как отметили аналитики, несмотря на негативную макростатистику по Великобритании и Германии, падение на мировых фондовых биржах в среду прекратилось. Ведущие индексы закрылись незначительным снижением. ВВП Великобритании упал во втором квартале на максимальные за более чем три последних года 0,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 июля, повысился на 0,52% - до 1020,12 пункта. Общий объем торгов составил 85 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 1,67% - до 367,58 пункта. Общий объем торгов составил 141,5 млн грн.